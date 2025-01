Ilrestodelcarlino.it - Uccise il marito a Marzabotto durante la lite, arrestata: dovrà scontare 22 anni di carcere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 13 gennaio 2025 –22diper l’omicidio di Dario Devincenzi, il55enne deceduto al Maggiore il 2 dicembre 2021 dove era ricoverato dopo le coltellate che gli aveva inflitto al culmine di una violenta. La donna, 48enne marocchina, è statadai carabinieri della Stazione di Lizzano questa mattina. Le è stato quindi notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Bologna. Il provvedimento si riferisce all’omicidio di Dario Devincenzi, il 55enne bolognese, deceduto all’ospedale Maggiore nel dicembre 2021 dove si trovava ricoverato per le ferite da taglio ricevute il 23 maggio dello stesso anno. La compagna era stata inizialmente indagata per tentato omicidio.