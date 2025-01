Quotidiano.net - Scontri ai cortei per Ramy. Il governo: episodi ignobili. Il Pd: la destra strumentalizza

Gli otto poliziotti feriti a San Lorenzo e gli atti vandalici contro la sinagoga a Bologna. Il giorno dopo le manifestazioni per(che giovedì sera avevano già infiammato Torino) fanno scendere in campo in difesa delle forze dell’ordine anche la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, mentre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parla di sfida allo Stato e il corteo di Milano invece sfila senza violenze dietro gli striscioni "Dalle periferie al centro non staremo in silenzio. Milano è zona nostra – Verità e giustizia pere Fares". LA PREMIER "Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, a Roma abbiamo assistito all’ennesimo, ignobileo di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo.