Lanazione.it - Pam: firmato l’accordo in difesa dell’occupazione

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Pam:inEsodi esclusivamente volontari e trasferimenti solo sul territorio Gli esodi che si verificheranno entro la fine di gennaio saranno solo su base volontaria. Chi rimarrà al lavoro, andrà prevalentemente nel punto vendita di Campo Marzio ad Arezzo e in misura limitata negi altri della provincia. Questa la sintesi delraggiunto tra la Pam e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil sul punto vendita di Tortaia e che è stato approvato dall’assemblea dei dipendenti. Ecco i dettagli. Si afferma il criterio esclusivo della volontarietà per gli esodi che si verificheranno da oggi alla fine di gennaio; per i dipendenti che rimarranno in forza si prospetta in larga parte lo spostamento sul punto vendita di Campo Marzio e, in misura limitata, qualche possibile trasferimento sui restanti punti vendita presenti nella provincia, con diritto di precedenza, comunque, ad essere ricollocati anch’essi più vicini a casa.