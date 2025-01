Tvplay.it - Nuovo infortunio e svolta sul mercato: occhio al futuro di Vlahovic

Ildi Dusanresta in bilico e unin una big europea potrebbe cambiare le cose. Arriva l’annuncio in diretta.Momento difficile per la Juve che con il pari nel derby contro il Torino inizia nel peggiore dei modi una serie di sfide in un gennaio a dir poco terribile. Ora ci saranno Atalanta, poi Milan e Napoli e Thiago Motta è chiamato immediatamente ad una, questa situazione è piuttosto preoccupante. Per la sfida di Bergamo il tecnico bianconero conta di recuperare Dusansulaldi(Lapresse) TvPlayL’attaccante bianconero ha fatto diversi alti e bassi durante la stagione ma resta un giocatore di gran livello. La Juve ha un grande nome in attacco come lui ma il suoresta in bilico.ha un anno e mezzo di contratto e percepisce 12 milioni annui, al momento è difficile trovare la quadra e il rinnovo sembra piuttosto lontano; anche per questo Dusan non è incedibile e in caso di buone offerte potrebbe addirittura trasferirsi già a gennaio.