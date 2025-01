Calciomercato.it - Milan, notizia in diretta: ecco come Marotta studia la beffa

Leggi su Calciomercato.it

Clamorosa novità in ottica mercato con l’Inter che tenta il sorpasso ai danni dei rossoneri: il piano è ben definitoIl derby ha deciso la Supercoppa Italiana e ad inizio febbraioed Inter torneranno nuovamente in campo per quello che sarà il terzo scontro stagionale. Una sfida che potrebbe proseguire poi anche in Coppa Italia e, chissà, anche in Europa, ma nel frattempo sembra destinata ad allargarsi anche al mercato.Inter, sgarbo alpunta Walker (LaPresse) – Calciomercato.itPerché da quanto affermano in Inghilterra, i nerazzurri avrebbero sorpassato ilnella corsa a Kyle Walker. Il terzino inglese è in uscita dal Manchester City. Pep Guardiola ha confermatoil classe 1990 abbia chiesto la cessione: per lui l’avventura in Premier League è giunta al capolinea e lo stesso Walker avrebbe chiesto di lasciare l’Inghilterra per un’avventura all’estero.