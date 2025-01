Secoloditalia.it - L’ultima follia dello sport moderno: ai ciclisti è vietato esultare a braccia alzate. Ma il fascismo non c’entra

, quando si taglia la linea del traguardo: c’è una nuova regola per idi tutto il mondo, impegnati nelle competizioni professionistiche. No alle, o tese, ma stavolta ilnonnulla. Dalla settimana prossima, i corridori dovranno tenere a bada la loro esultanza in caso di vittoria e soprattutto tenere le mani ben salde sul manubrio: si inizia in Australia, nella nuova stagione professionistica del Tour Down Under. Motivi di sicurezza, dicono.Per iscatta il divieto Uci delleSecondo il Corriere della Sera, sta per entrare in vigore la nuova sezione dell’articolo 2.12.007 del regolamento dell’Unioneca Internazionale (Uci). Verrà sanzionato «l’atleta che rallenta durante uno sprint festeggiando nel gruppo o togliendo le mani dal manubrio.