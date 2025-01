Ilgiorno.it - Libri e iniziative: città premiata per la cultura

Leggi su Ilgiorno.it

Per il triennio 2024-2026 Cinisello Balsamo, per la terza volta, è stata dichiarata “che legge”. Laè dal 2020 nell’elenco dei 391 Comuni che hanno ottenuto tale qualifica che proviene dal Centro per il libro e la lettura - Istituto autonomo del MiBact (ministero dei Benili e delle attivitàli e del turismo), che dipende dalla Direzione generale biblioteche e istitutili - in collaborazione con l’Associazione nazionale Comuni Italiani. Una “che legge” è unache può valersi di un buon servizio bibliotecario per l’accesso aie alla lettura, oltre che promuovere festival, rassegne edi particolare interesse per chi vuole dedicarsi alla lettura. Il riconoscimento consente poi ai Comuni insigniti di partecipare ai bandi indetti dal Centro per il libro.