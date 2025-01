Ilrestodelcarlino.it - Le sfide dell’Accademia Militare: "Dalle tecnologie all’innovazione. L’Esercito sta al passo con i tempi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Valentina ReggianiViviamo in un mondo in continua evoluzione, dove gli scenari cambiano con la velocità di un soffio e dove l’innovazione è la parola d’ordine per ogni singolo settore. In virtù dei mutati moderni scenari di possibile impiego cambiano anche quelle che sono le necessità di reclutamento delItaliano, che si apre a nuove figure. Visto l’aumento di giovani che si affacciano alla vitavi è stato dunque un incremento del numero dei posti messi a concorso con il nuovo bando di dicembre, che sono in tutto 171. L’innovazione, infatti, si sta concretizzando anche nel reclutamento di personale per l’accesso al 207esimo corso. Il bando è stato pubblicato a metà dicembre e c’è ancora la possibilità di inoltrare domanda. Il reclutamento prevede anche posizioni estremamente tecniche, come Arma trasporti e Materiali e Corpo degli Ingegneri, caratterizzate entrambe da un percorso universitario di tipo ingegneristico.