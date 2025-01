Sport.quotidiano.net - L’Acf Foligno detta legge con Tomassini. Piegata la Sangiovannese al "Blasone"

Acf0 ACF4-3-3: Tognetti; Zichella, Grea, Schiaroli, Cesaretti (34’ st F. Nuti); Panaioli, Ceccuzzi, Settimi; Khribech (39’ st Mattia),, Calderini (26’ st Di Cato). A disp.: A disp.: Bulgarelli, Maselli, Cerrao, Porzi, Bevilacqua, Mancini. All.: Manni.3-5-2: Barberini; Della Spoletina, Santeramo, Fumanti (13’ st Pardera); Pertica, Romanelli (13’ st Gianassi), Nannini (26’ st Bocci), Cenci, Bargellini (13’ st Chelli); Rotondo, Nieri (36’ st Lombardi). A disp.: Gioli, Vietina, Pertici, Foresta. All.: Bonura. Arbitro: Comito di Messina. Reti: 43’ pt rig. e 12’ st. Note: spettatori 200 circa. ammoniti: Zichella, Settimi, Pardera. Angoli: 1-4.– Con gol per tempo di Simoneildopo le tante imprese lontano dal, ritrova il successo davanti al proprio pubblico che mancava dallo scorso inizio di novembre.