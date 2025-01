Inter-news.it - Inter-Sassuolo Primavera 2-1, il tabellino della diciannovesima giornata

Leggi su Inter-news.it

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo ilpartita valida per ladel Campionato1 2024-2025.VITTORIA! –termina 2-1 in favoresquadra di Andrea Zanchetta, che conclude con una vittoria il girone d’andata del campionato. La garaha visto partire benissimo i nerazzurri, passati in vantaggio nei primi dieci minuti grazie al gol di Alexiou. Primamezz’ora, poi, il raddoppio favorito dalla deviazione e di Benvenuti, che causa l’autogol del 2-0. Nel finale del primo tempo arriva anche la dubbia espulsione, con un rosso diretto, per De Pieri, che lascia in dieci i nerazzurri per tutti i secondi 45?. Nonostante l’iorità numerica, la squadra di Zanchetta riesce a mantenere l’ordine e a concedere il meno possibile.