Grande Fratello, il sondaggio prepuntata. Chi rischia di lasciare il reality?

, stasera durante la diretta uno dei cinque nominati dovrà dire addio per sempre alshow di Signorini. Il– Helena Prestes, Shaila Gatta, Luca Calvan, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi sono al televoto e uno di loro stasera, lunedì 13 gennaio, dovrà abbandonare definitivamente la casa delMediaset. Ormai i coinquilini sono in casa da quattro mesi e tra disagi, liti e amicizie la loro esperienza nella casa è stata importante. Quindi stasera scopriremo il nome del concorrente eliminato.Leggi anche–>, Lorenzo e le 5 docce, Stefania Orlando: “dovevi lavarti la coscienza?”Ma cosa dicono i sondaggi in merito? Stando ai sondaggi, la concorrente più votata e che quindidi uscire dalla casa è Shaila Gatta con 59,6 per cento dei voti.