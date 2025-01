Governo buone notizie | crescono le leggi auto-applicative e l’adozione dei decreti attuativi Già sbloccate il 987% delle risorse stanziate

Secoloditalia.it - Governo, buone notizie: crescono le leggi auto-applicative e l’adozione dei decreti attuativi. Già sbloccate il 98,7% delle risorse stanziate

Leggi su Secoloditalia.it

lee il tasso di adozione dei. Questi i dati pubblicati sul sito deled emersi dalla nona relazione sul controllo dei provvedimenti legislativi e, aggiornati al 31 dicembre 2024” mentre vengono “messe a disposizione il 98,7%per gli anni 2022, 2023 e 2024”. Secondo quanto riportato dalla relazione “la percentuale dei provvedimenti legislativi completamente ‘-applicativi’, che non necessitano dunque di, passa dal 43% al 46% del totale. È quanto emerge dall’analisi231e atti aventi forza di legge di iniziativa governativa pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore al 31 dicembre 2024”.Il documento sottolinea che “L’incremento è calcolato rispetto alla situazione rilevata nella precedente relazione del 30 settembre 2024”.