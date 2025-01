Secoloditalia.it - Gaza, una tregua sospesa tra speranza e pressioni Usa: la svolta nei negoziati di Doha

I riflettori internazionali sono puntati su, dove una bozza finale per unadefinitiva tra Israele e Hamas potrebbe segnare unastorica. Dopo mesi difrustranti e un bilancio umano devastante, un funzionario vicino ai colloqui ha annunciato una “” nella notte, che ha portato alla presentazione di un testo condiviso alle parti in guerra.Un accordo sul tavolo: la bozza di unaIl documento, consegnato sotto l’egida del Qatar, coinvolge anche figure di spicco degli apparati di sicurezza israeliani – Mossad e Shin Bet – insieme al primo ministro qatariota. Ma il ruolo decisivo, come rivelano le fonti, è stato giocato dagli inviati statunitensi, con il repubblicano Steve Witkoff e il democratico Brett McGurk, rappresentanti rispettivamente delle amministrazioni entrante e uscente.