Anteprima24.it - FOTO/ Tenta una truffa, poi svaligia casa: fermato 18enne in Valle Vitulanese

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 18 anni è statodai Carabinieri dopo untivo die un successivo furto ai danni di un donna residente a Castelpoto.Il ragazzo avrebbe dapprima cercato di ingannare la donna con un pretesto, ma di fronte al fallimento del raggiro sarebbe passato al furto, sottraendo denaro e gioielli dall’abitazione. La vittima, accortasi dell’accaduto, ha immediatamente allertato i militari, che si sono messi sulle tracce del sospettato. Il giovane è stato intercettato e bloccato nei pressi dello svincolo per Castelpoto, nei pressi della Fondo, grazie all’intervento coordinato dei Carabinieri di Vitulano e Benevento. Attualmente si trova in caserma per gli accertamenti del caso.Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità penali.