Calciomercato.it - Esonero Thiago Motta: decisione presa dalla Juventus | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Le ultimissime sulla posizione del tecnico bianconero, sul banco degli imputati a causa dei deludenti risultati della squadraLaè chiamata a far risultato domani sera in casa dell’Atalanta, nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A. La gara tra nerazzurri e bianconeri era stata rinviata perché entrambe, oltre a Inter e Milan, impegnate nella Supercoppa in Arabia., l’annuncio in diretta (LaPresse) – calciomercato.itLa squadra diè una delle grandi delusioni di quest’anno. Nonostante una campagna acquisti molto dispendiosa, con un investimento complessivo superiore ai 100 milioni di euro, gioco e risultati faticano ad arrivare. Sabato col Torino Koopmeiners e soci hanno ottenuto il quattordicesimo pareggio stagionale.Flopnel mirinoLo Scudetto è già sfumato da un paio di mesi, resta quindi la qualificazione alla prossima Champions League.