È tornato Daniele Scardina notizia bomba | fan senza parole

lascia tuttifiato: l’ha messa nero su bianco.Si è temuto il peggio. Ad un certo punto pareva quasi inevitabile che accadesse. Le sue condizioni erano tragiche e solo un miracolo avrebbe potuto salvarlo. Ecco, quel miracolo è avvenuto.non solo è sopravvissuto ad una situazione al limite, ma è anche nettamente in ripresa. E questo sebbene nessuno, ad un certo punto, ci sperasse più.È: fan(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl pugile, come si ricorderà, era stato colto da un improvviso malore nel bel mezzo di un allenamento. Nel momento più sfavillante della sua carriera, era finito in coma dopo un’emorragia cerebrale. Il suo destino, dicevamo, pareva ormai irrimediabilmente segnato, ma per una volta ci siamo sbagliati e non potremmo esserne più felici di così.