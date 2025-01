Lettera43.it - È stato assolto Alex Cotoia, il ragazzo che uccise il padre violento

Leggi su Lettera43.it

di nuovonel secondo processo d’appello che si è chiuso lunedì a Torino. Il giovane ha ucciso ilGiuseppe Pompa, il 30 aprile 2020 a Collegno, per difendere la madre e il fratello dalle sue ripetute violenze. In primo grado,eraper legittima difesa. Tuttavia, in appello, la Corte d’assise di Torino aveva ribaltato la sentenza, condannandolo a sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche e della provocazione. Nel luglio 2024, la Corte di cassazione ha annullato la condanna, disponendo un nuovo processo d’appello per riesaminare il caso. Recentemente il giovane ha deciso di cambiare il proprio cognome, assumendo quello della madre,, per prendere le distanze dal.Articolo completo: È, ilcheildal blog Lettera43