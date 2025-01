Lettera43.it - Doppio femminicidio ma evita l’ergastolo: per i giudici fu spinto da «motivi umanamente comprensibili»

Leggi su Lettera43.it

Uccise la moglie Gabriela Trandafir (47) e la figlia di lei, Renata (22), ma per iSalvatore Montefusco merita 30 anni di carcere e nonin ragione della «tà umana deiche l’hannoa commettere il reato». L’ha scritto la Corte di assise di Modena nelle motivazioni della sentenza del 9 ottobre 2024 con cui ha condannato l’uomo a 30 anni di detenzione e non al carcere a vita come chiesto dalla procura. «Arrivato incensurato a 70 anni, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se nondalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate», si legge nel testo visionato dall’Ansa. Il dupliceavvenne a Castelfranco Emilia (Modena) a giugno 2022. Montefusco uccise le due donne a fucilate.Per iMontefusco uccise le due donne per un «blackout emozionale»Ihanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti riconosciute (rapporto di coniugio e aver commesso il fatto davanti al figlio minore della coppia), escludendo premeditazione,abietti e futili, l’aver agito con crudeltà e ritenendo assorbiti i maltrattamenti nell’omicidio.