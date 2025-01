Amica.it - Donatella Versace story: i momenti iconici di una star tra le star

Da quando ha preso le redini del brand nel 1998,ha dimostrato di avere una visione della moda unica nel suo genere.Fin dagli esordi, la sua grinta e il suo intuito le hanno permesso di intercettare e anticipare le tendenze. A lei si deve la forte comunicazione attraverso le celebrity: amatissima da pope attori internazionali, non solo testimonial, che contribuiscono a diffondere l’immagine del marchio.GUARDA LE FOTO: 15 foto per raccontare la sua vita da film Indimenticabile il finale della sfilata P/E 2018, quandoha reso omaggio al fratello riportando in passerella le iconiche top model Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen e Carla Bruni.