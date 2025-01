Rompipallone.it - Colpo di scena Walker: subito in città, il motivo

Svolta totale per Kyle, la trattativa si chiude prima del previsto: il retroche spiazza tuttiQuesto calciomercato di gennaio 2025 si sta rivelando piuttosto particolare e appassionante per tifosi e addetti ai lavori. Le notizie sulle varie trattative si susseguono a rotta di collo, non vengono risparmiati anche grandi calciatori e più di qualcuno, alla fine, sembra destinato ad approdare in Serie A. Tra i nomi top che circolano con maggiore insistenza, anche quello di Kyledel Manchester City.Come per altri grandi club, anche per i campioni d’Inghilterra si sta rivelando una stagione alle prese con tante complicazioni. I Citizens stanno cercando di riemergere da un periodo difficilissimo tra risultati negativi e tanti infortuni, ma devono anche valutare il futuro di tanti calciatori giunti ormai a fine ciclo.