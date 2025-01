Serieanews.com - “Ci son cascato di nuovo”: l’arbitro Massa un’altra volta nella bufera. Ma non impara mai?

Davidesembra proprio nonre dai suoi errori. Ecco cosa è successo che ha scatenato i social: a volte basterebbe il buonsenso per evitare polemicheDavidedial centro delle polemiche: non si poteva evitare? (AnsaFoto) – serieanews.comC’è una scena che, se siete appassionati di calcio, probabilmente avete già visto troppe volte: un episodio che va oltre il rettangolo di gioco, una decisione arbitrale che accende il dibattito e una domanda che risuona nei bar e sui social.Questaè successo durante Brescia-Sampdoria, ma la sensazione di déjà vu è forte.Davideè tornato al centro della polemica, applicando il regolamento con una rigidità che lascia poco spazio al buonsenso. E purtroppo, non è la prima.Per capire il peso dell’episodio, bisogna fare un passo indietro.