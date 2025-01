Donnapop.it - Caterina Collovati, sapete qual è il suo vero cognome e chi sono marito e figli?

Leggi su Donnapop.it

è una brillante opinionista televisiva, famosa per i suoi intereventi forti e “indipendenti”. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale!Leggi anche: Fulvio: dirigente sportivo ed ex calciatore italianoConosciuta nel mondo della televisione come opinionista,ha saputo ben armonizzare la sua professione con la famiglia.con chi è sposata e chile suee? Ecco di seguito tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@)Etàha 63 anni: è nata a Napoli il 16 aprile 1962, sotto il segno zodiacale dell’Ariete.Registrata all’anagrafe con ildi Cimmino,dopo il matrimonio ha scelto di usare in pubblico quello del, il famoso ex calciatore Fulvio