Thesocialpost.it - Cassano contro Leao e Vieri a Striscia la Notizia: “Una pippa che non passa la palla. Vieri? Di quel tizio non parlo più”

Leggi su Thesocialpost.it

Antoniotorna a far parlare di sé con nuove frecciate rivolte a due suoi noti antagonisti. Il primo bersaglio è Rafael, calciatore del Milan, con cui prosegue una polemica fatta di critiche e risposte social. Dopo aver ricevuto il 21° Tapiro d’Oro dalaproprio per i suoi commenti sul portoghese,ha rilanciato: «Ribadisco chenon ha i cogl. Facile rispondere dopo la Supercoppa, intanto sabatoil Cagliari ha fatto ancora schifo».L’ex calciatore, con unto anche nel Milan, ha rincarato la dose: «Anche Conceicao si accorgerà che è una. Prende 8 milioni di euro, non sare la, fa pochi gol. Che faccia il rapper piuttosto,lo gli viene meglio».Non è tutto: durante una partita di padel con Lele Adani e Nicola Ventola,ha lanciato un’altra frecciata, questa volta a Bobo