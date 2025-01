Sport.quotidiano.net - Basket Serie A, risultati e Final Eight: il quadro dopo il 15esimo turno

Bologna, 12 gennaio 2025 – Il quindicesimodel campionato diA diha ufficialmente fatto calare il sipario sulla prima parte della stagione, ma soprattutto delineato ildelledio Coppa Italia che si disputeranno a febbraio a Torino: l’ultima squadra a strappare il pass per la coppa è stata la Bertram Derthona Tortona che nell’anticipo del sabato ha battuto nettamente Sassari posizionandosi all’ottavo posto. Dietro al terzetto di testa formato da Brescia, dalla sorpresa Trapani e alla Dolomiti Energia Trento è arrivata invece la Virtus Segafredo Bologna che ha chiuso il girone d’andata con undici vittorieaver sconfitto in casa il fanalino di coda Napoli86-75 al termine di un match condotto dai bianconeri sin dalle prime battute. Grandissimo protagonista di questo sigillo felsineo è stato senza ombra di dubbio Marco Belinelli che ha chiuso a quota 20 punti, 11 dei quali siglati nei 10’ iniziali, in cui la Segafredo si è costruita un tesoretto di 13 lunghezze di vantaggio (26-13) che ha poi sostanzialmente mantenuto invariato nel corso dei 40’, resistendo a ogni tentativo di riaprire i giochi dei partenopei che nella seconda frazione sono riusciti a riavvicinarsi a Bologna con un parziale di 13-0, salvo poi essere definitivamente respinti dai 30 punti segnati da Belinelli e soci nella terza frazione.