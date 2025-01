Romadailynews.it - Al via “Luce sull’archeologia – XI edizione” al Teatro Argentina dal 19 gennaio al 30 marzo 2025

19 e 262 e 16 febbraio 9, 23 e 30XILavorare per l’eternità.Uomini e dèi nella Roma dei Cesari: religione, giustizia, destinocon i contributi di storia dell’arte di Claudio Strinatile anteprime del passato di Andreas M. Steiner, Direttore dei mensili Archeo e Medioevol’introduzione di Massimiliano Ghilardi, Archeologo, Direttore Associato dell’Istituto Nazionale di Studi RomaniUn progetto deldi Roma –Nazionalein collaborazione con la Direzione generale Musei del Ministero della Culturacon il contributo dell’Istituto Nazionale di Studi Romanidei periodici mensili Archeo e di Dialogues Raccontare L’artetorna a illuminare il palco del, dopo i successi delle passate edizioni, accompagnando il pubblico per la undicesimain un nuovo viaggio nella millenaria storia di Roma, nella sua archeologia e società, attraverso un percorso tematico dal titolo Lavorare per l’eternità.