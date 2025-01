Lettera43.it - Abp lascia Tesla: il fondo pensione vende l’intera quota da 571 milioni di euro

Ilolandese Abp, uno dei più grandi d’pa, ha scaricatondoprecedentemente in proprio possesso. Si tratta di un’operazione da 571di, circa 585di dollari. La decisione dire è arrivata a causa di alcuni disaccordi con Elon Musk sul pacchetto di remunerazione del miliardario. Un portavoce ha affermato: «Abbiamo avuto un problema». Considerando anche costi, rendimento e requisiti di investimento, come riportato da Ansa, Abp ha deciso dire.Il logodavanti a uno store in Cina (Getty Images). Il caso dei 56 miliardi bocciati da un giudice americanoLa scelta è stata presa nel terzo trimestre del 2024 ma soltanto nel gennaio 2025 è stata ripotata da Het Financieele Dagblad, quotidiano olandese che ha parlato anche delle scarse condizioni di lavoro in azienda come motivo per cui Abp ha abbandonato