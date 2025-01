Anteprima24.it - Weekend di sangue: con l’auto contro una ringhiera, muore 33enne

Tempo di lettura: < 1 minutoCasal Velino (Sa)- È morto sul colpo, il ragazzo di 33 anni, alla guida di una macchina che questa notte si è schiantat!unadi ferro sita in corso Europa, nel comune di Casal Velino, nel Cilento . Il giovane alla guida della sua auto, un ragazzo di 33 anni di origine rumena, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, ha perso illlo del mezzo che si è fiondato prima in una rotonda dove ha attraversato uno spartitraffico e poi, si è schiantatoladella piazza. Nello schianto violento, la macchina si è ribaltata emobilista è morto sul colpo. Inutile ogni tentativo dei sanitari del 118 di rianimare il giovane. Sul posto i vigili del fuoco di Agropoli, il medico legale per la constatazione del decesso e i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.