Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline |  La Proposta di Valeria a Niko!

Unal: Renato s’infuria dopo la richiesta di. Nunzio e il grave faccia-a-faccia con Fusco!Unalriceve un “invito” da parte di! Nunzio affronta duramente Fusco! Rosa si prepara a salutare per sempre don Antoine Tangara! Samuel si iscrive ad un’App di incontri!Anche il mese di Gennaio 2025, per i protagonisti della soap partenopea, sarà contraddistinto da grandi svolte narrative! Quali colpi di scena ci riserveranno le? Le nuoveUnalpromettono novità e suspense! Vedremo che Rosa si preparerà ad affrontare la partenza di don Antoine. Nonostante il dispiacere, verrà pervasa da una forte ed inaspettata positività. Nel frattempo, Samuel deciderà di iscriversi ad un sito di incontri per provare a rimediare alla sua più recente delusione sentimentale.