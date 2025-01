Thesocialpost.it - Tortona, si ribalta un furgoncino: morta una donna, ferito il marito

Unadi 77 anni ha perso la vita e suoè rimastoin un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio. L’episodio si è verificato lungo una stradina sterrata adiacente a un cortile privato, nella parte bassa di strada Fornaci.L’uomo, un ottantenne, era alla guida di un piccolo autocarro che stava lasciando un appezzamento di terreno. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si èto. Si ipotizza un guasto ai freni o la presenza di un sasso come possibile causa del sinistro. Nel tragico incidente, la, trasportata sul mezzo, è deceduta sul colpo.Ilha riportato ferite alla spalla e alla cervicale, ma le sue condizioni non sono gravi. È stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alessandria per le cure del caso.