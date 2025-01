Quotidiano.net - Rita Pavone, debutto da scrittrice

Roma, 12 gennaio 2024 – Settantanove anni, al suo attivo un totale di oltre 50 milioni di dischi venduti a livello planetario in 60 anni di una incredibile carriera,debutta da: il 23 febbraio esce in libreria “Gemma e le altre”. Un lavoro che nasce, racconta l'artista da un disco fondamentale nella sua carriera, un concept album uscito 35 anni fa, “molto amato dalla critica ma poco conosciuto dal grande pubblico”. Le donne protagoniste delle canzoni del disco “Gemma e le altre”, con i testi della stessa, diventano adesso i personaggi indimenticabili di questo volume. “Sembrerà strano, o perlomeno inconsueto, scrivere un libro a partire da un disco rilasciato 35 anni fa. Un disco però per me decisivo. Un concept album, che pochi conoscevano, e pochi forse tuttora conoscono.