Anteprima24.it - Pietrelcina, Scocca interroga il sindaco: “Quale futuro per l’ex scuola ceduta a terzi?”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl capogruppo di opposizione di, Alessio Ermenegildo, interviene sulla vicenda della vendita della exdi via M.llo Mandato, esprimendo forti critiche sulla gestione della procedura e suldell’immobile. “Abbiamo appreso dall’Albo Pretorio – sottolinea– che a fine dicembre è avvenuto il versamento del 60% della cifra concordata per la vendita dell’immobile polivalente (ex) di via M.llo Mandato, pari a € 508.200,00. Tuttavia, l’acquirente iniziale ha deciso di cedere a, come previsto nell’Avviso, il diritto d’acquisto prima della stipula del contratto definitivo. Ora, il beneficiario finale stante al documento pubblicato risulta essere terza cooperativa sociale Onlus”. Eppure – prosegue l’esponente di Minoranza – il primo cittadino ilaveva dichiarato pubblicamente a inizio gennaio 2024, proprio in risposta alla Minoranza che protestava per la vendita, che l’immobile sarebbe diventato “la sede nazionale di un consorzio che dà lavoro a 400 dipendenti.