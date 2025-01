Pronosticipremium.com - Monza-Fiorentina, il pronostico: GOAL scontato, occhio alla Combo

Leggi su Pronosticipremium.com

La 20ª giornata di Serie A sta per giungere a conclusione e a chiudere le danze su questo turno saranno, che si sfideranno alle ore 13 gennaio alle 20:45. La sfida sarà particolare, non solo per il primo match di Pdino contro la sua ex squadra, ma anche per i brianzoli che si trovano all’ultimo posto in classifica. L’U-Power Stadium sarà dunque il palcoscenico di questo posticipo del massimo campionato italiano., come arrivano le due squadre al matchLa sfida per ilsarà parecchio complicata: sono 5 le sconfitte consecutive dei brianzoli cheprima giornata di ritorno dovranno provare a cambiare passo per la salvezza. 10 punti in classifica infatti non sono tollerabili per una squadra che, invece, lo scorso anno viaggiava a ritmi piuttosto alti.