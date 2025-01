Sport.quotidiano.net - Mercato, la societa’ resta alla finestra. Anche il Wolfsburg, dopo il Salisburgo sulle orme di Posch

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, per quel che riguarda il. Roma e Inter daranno la misura dell’urgenza di innesti. Italiano ha spiegato che tutto è migliorabile. Ma ci sono pure i margini di miglioramento interni: a Casteldebole ne attendono soprattuttovoce gol da Castro e Dallinga. Ma si attende pure una settimana per poter valutare meglio in quali tempi potranno tornare in condizione El Azzouzi, Cambiaghi e Aebischer, per capire se possa servire un innesto in mediana o sugli esterni. Ma non è finita. Nella settimana che inizierà domani, a Casteldebole capiranno se i rumors riguardanti l’interesse delper(che intanto ha rifiutato il) diventeranno concreti e su quali basi e se l’agente di Urbanski, che da tempo è convinto di portare offerte utili per il trasferimento del talento polacco che non intende rinnovare il contratto in scadenza al 2026 e non trova spazio, arriverà con offerte reali.