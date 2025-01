Tvplay.it - Mercato Juve, nuovo big per Thiago Motta: che colpo di scena

Leggi su Tvplay.it

In casa, dopo il pari deludente di ieri sera contro il Torino, bisogna registrare un grossa novità di calcio.Lantus di, di fatto, sta vivendo una crisi di risultati preoccupante. Dopo aver perso la semifinale della Final Four della Supercoppa italiana contro il Milan, infatti, la ‘Vecchia Signora’ non è riuscita neanche a battere il Torino nel derby del capoluogo piemontese.big per: chedi(Ansa Foto) tvplay.itI bianconeri, infatti, hanno pareggiato per 1-1 contro la squadra guidata da Paolo Vanoli. Ad aumentare l’amarezza tra le fila dellantus è il fatto che era anche riuscita a sbloccare il match nei primi minuti con il bel gol siglato da Yildiz, ma poi il Torino ha pareggiato a fine primo tempo con Vaslic.