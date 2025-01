Secoloditalia.it - L’intervista. Orsina: “La verità dietro lo spauracchio delle tecnodestre? Una sinistra al rallentatore…”

Nel panorama politico italiano ed europeo, il dibattito sulle cosiddette “” sta monopolizzando l’attenzione, alimentato da unain cerca di nuove “ossessioni” e spauracchi. Ma quanto c’è di veroquesta etichetta, e quanto è invece una reazione al vuoto strategico davanti alla vittoria di Donald Trump e di Elon Musk? Giovanni– storico e politologo e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss – ci offre una chiave di lettura come sempre lucida e senza filtri.Il termine “” è una nuova, concreta, categoria politica o una costruzione dellaper mascherare la propria crisi di idee?«È un termine recente e, a mio avviso, congiunturale, emerso con la discesa in campo di Elon Musk a sostegno di Donald Trump. Questo è significativo, perché il mondo da cui proviene Musk è stato per lungo tempo associato al progressismo.