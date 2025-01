Ilrestodelcarlino.it - La sanità di domani. Laurearsi in Medicina?: "Si potrà anche a Fano"

di Anna MarchettiAsiconseguire la laurea magistrale ine Chirurgia. Il nuovo corso di laurea magistrale della Link Campus University di Roma potrebbe partire già dal prossimo anno accademico 2025-2026. La Link University, ateneo privato con sedi a Roma, Napoli e Città di Castello, ha infatti deciso di ampliare la propria offerta formativa ed ha individuato tre città delle Marche come sedi per istituire i nuovi corsi di studio universitari: la laurea magistrale ine Chirurgia aed Ascoli Piceno, la laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria a Macerata. Il percorso di avvio dei due corsi di studio, arrivato a una fase avanzata, affronterà un’altra tappa fondamentale all’inizio della prossima settimana. Infatti, alle 12 di lunedì mattina è stato organizzato dalla Link University un incontro con tutte le parti sociali chiamate a esprimersi su tale progetto.