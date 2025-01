Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, tifosi sconvolti: ecco cos'è successo sui campi australiani | Video

Clamoroso in Australia:, fianco a fianco sullo stesso campo come se fossero una coppia di doppio. Questa scena, sorprendente, ha catturato l'attenzione die appassionati di tennis mentre l'Australian Open sta per entrare nel vivo. Uninedito mostra il numero uno al mondo e ilone spagnolo impegnati a scambiarsi colpi sulla stessa metà del campo, un'immagine che ha subito fatto il giro dei social e soprattutto il giro del mondo.affronterà il cileno Nicolas Jarry nel primo turno all'alba di lunedì: il match è previsto nella notte italiana, con inizio alle 4., invece, scenderà in campo alle 9 contro Shevchenko. Proprio per questo, i due giovani talenti si erano organizzati per allenarsi alla stessa ora. Tuttavia, le condizioni meteorologiche hanno giocato loro un brutto scherzo: un nubifragio si è abbattuto su Melbourne, costringendo i tennisti a rivedere i loro piani.