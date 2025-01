Ilgiorno.it - Dalla cronaca alla musica. In “Eva e Adamo“ la storia di una bambina violentata

Martina Attili ha 23 anni e una sensibilità fuori dal comune. Oltreconsapevolezza che lapuò e deve avere anche una funzione sociale. “Eva e”, l’ultimo singolo della cantautrice, uscito per Zoo Dischi, parte proprio da questa vocazione: raccontare unae farvi immergere chi l’ascolta. Anche se è unache nessuno vorrebbe vivere. Anche se è unache fa male soltanto immaginare. Eppure è unavera, davantiquale non si può e non si deve chiudere gli occhi. Il brano tratta, infatti, un caso diavvenuto nel 2022 negli Stati Uniti. La canzone racconta ladi unadi 10 anni, vittima di violenza, e del percorso fatto di sofferenza e difficoltà che ha dovuto affrontare per ottenere l’interruzione della gravidanza, in seguito all’annullamento della sentenza che garantiva il diritto all’aborto.