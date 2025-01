Liberoquotidiano.it - "Così Davide Frattesi si mette in panchina da solo". Inter, spogliatoio agitato

Leggi su Liberoquotidiano.it

La questionesi muove dietro un'che prepara la delicata sfida della ripartenza in casa del Venezia (domani alle 15, slot che i nerazzurri non occupavano da 1300 giorni), la prima di sei in 18 giorni. L'obiettivo del club è che non diventi una distrazione per il gruppo ma che, alla peggio, lo siaper. Ciò detto, è un affare che potrebbe andare davvero in porto in questo mercato di gennaio dato che ne presenta tutte le caratteristiche: 1) la ferma volontà del giocatore di cambiare aria, 2) il prezzo del cartellino che l'ha fissato in 45 milioni netti senza contropartite tecniche o stravaganti forme di pagamento, 3) le pretendenti, al plurale, che sono Roma, Napoli e altre squadre in Premier League. Senza queste tre condizioni non si muove nessuno, con una o due di queste condizioni si muovono in tanti, con tutte e tre di solito si muovono tutti.