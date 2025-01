Ilrestodelcarlino.it - Consar schiacciasassi Battuta anche Prata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna 3di Pordenone 1 (33-31, 25-20, 25-27, 25-21)RAVENNA: Tallone 22, Copelli 5, Guzzo 23, Feri 12, Canella 8, Russo 2; Goi (L1); Ekstrand, Selleri; ne: Bertoncello, Grottoli, Pascucci (L2). All. Valentini.: Terpin 14, Agrusti 6, Gamba 29, Ernastowicz 11, Katalan 5, Alberini 2; Benedicenti (L1); Scopelliti, Meneghel; ne: Sist, Guerriero, Truocchio, Bomben, Aiello (L2). All. Fanuli. Arbitri: Marconi e Scotti. Note – Durata set 40’, 27’, 36’, 34’ per un totale di 2h 17’. Ravenna: bs 20, bv 8, muri 8, errori 12;: bs 18, bv 4, muri 11, errori 18. Spettatori 1.800. Amm. Di Pietro. Salutate la capolista. Lavince l’ottava gara consecutiva, superanello scontro diretto di ieri sera in un Pala de André gremito dopo quasi 2 ore e mezza e, per una notte, resta in vetta da sola in attesa di Brescia-Siena di oggi pomeriggio.