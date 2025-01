Calciomercato.it - Conceicao manda un messaggio al club: “Non c’è bisogno di dire altro”

Un pareggio dopo la vittoria nella Supercoppa. Il Milan non va oltre il pareggio contro il Cagliari e Sergio Conceição non può essere contento. L'allenatore rossonero a 'DAZN' ha commentato così la partita: "Il ritmo è stato basso, il primo tempo non mi è piaciuto per niente, il secondo tempo un po' di più, ma dobbiamo fare molto di più. Ci sono tante cose da migliorare. L'atteggiamento era buono, ci sono mancate altre cose importanti. Lo so che il tempo è quello che è: i giocatori devono capire quello che si deve migliorare, perché se ne rende conto anche chi non capisce tanto di calcio, è stato troppo visibile".