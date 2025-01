Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni e l’immagine che fa discutere: cosa è successo?

Leggi su Anticipazionitv.it

Un carosello di immagini su Instagram ha acceso i riflettori suall’inizio del 2025. Tra le foto pubblicate, uno scatto apparentemente innocente ha generato una polemica inattesa: la creator francese Iris de Richemont ha rivendicato, sostenendo di non essere stata menzionata. L’influencer non si è tirata indietro e, con il suo solito stile ironico, ha risposto alle critiche. Ma come si è arrivati a tutto questo? I fan si interrogano, mentre i social continuano a commentare.e la foto che ha scatenato la buferaLa polemica è nata dopo cheha condiviso un gruppo di foto sul suo profilo Instagram, tra esse ve ne era una che inizialmente sembrava ritrarla con la figlia Vittoria. In realtà, sembrerebbe che lo scatto appartenga alla creator francese Iris de Richemont, che ha prontamente segnalato l’episodio.