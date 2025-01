Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 12 gennaio: Guillermo Mariotto e la sua verità

Silvia Toffanin torna con le emozionanti interviste di. Terminate le festività natalizie, durante le quali sono andate in onda Le storie, con il meglio della stagione del salotto di Canale 5, la conduttrice accoglierà nel suo studio tanti ospiti, tra i più amati del nostro panorama televisivo. Tanti i personaggi che animeranno la domenica pomeriggio di Mediaset: ecco ledel 12del talk show., ledel 12: ladiPer la prima volta arriverà nel salotto di, uno dei grandi protagonisti di Ballando con le stelle, finito al centro delle polemiche per aver abbandonato lo studio del dancing show all’improvviso in diretta e per aver disertato la finalissima senza dimenticare le accuse di molestie e il Tapiro D’Oro consegnato da Valerio Staffelli, definendolo “maleducato e insolente“.