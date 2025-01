Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, la caparra per la casa in fumo: il dramma di Sara. Ma alla fine della puntata...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Riflettori come sempre puntati su, il gioco dei pacchi efortuna. Lain questione è quella di sabato 11 gennaio,conduzione sempre il mitico Stefano De Martino e, ovviamente, siamo su Rai 1. Unache ha proposto una sfida emozionante tra il Dottore e, una concorrente abruzzese che lavora in un negozio di articoli sportivi., che ha scelto il pacco numero 20 per iniziare la sua avventura nel game-show campionissimo in termini di share, era accompagnata dal compagno Mattia, che non è solo il suo fidanzato, ma anche il suo datore di lavoro. Mattia ha raccontato come si sono conosciuti: "Ho conosciutoperché ha inviato il curriculum e io l'ho selezionata per la foto". A questo commento, il conduttore Stefano De Martino ha scherzato: "Hai detto: ‘Questa con questo curriculum la devo prendere io'".