A Milano abbiamo dimostrato che non molliamo | Partita delicata ma siamo pronti a lottare

La Vero Volley viene da un’impresa sfiorata all’Allianz Cloud di, dove ha perso 3-0 ma con parziali altissimi, il primo set conclusosi addirittura 42-40. Ecco allora che la sfida con Modena viene reputata fondamentale nell’ambiente, lo hanno ribadito sia coach Massimo Eccheli che il palleggiatore Fernando Kreling Cachopa (foto): "Afatto una grande– le dichiarazioni proprio del regista della Nazionale brasiliana – ma nonstati bravi a chiudere le occasioni a nostro favore nei finali di set, nei momenti importanti, anche quando eravamo un punto o due punti avanti. Lo spirito però è quello giusto, non mollare mai: dovremo portarlo avanti anche contro Modena". Il coach della Vero Volley, Massimo Eccheli, è estremamente realistico per la sfida contro la Valsa Group ma ci crede perché, come il suo palleggiatore, ha visto nelle ultime uscite l’atteggiamento giusto per uscire definitivamente dalla crisi: "Ci aspetta una sfidacontro Modena, una squadra che sappiamo non concederà nulla visto che come noi è a caccia di punti che le serviranno per la propria stagione.