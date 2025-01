Oasport.it - Volley femminile, Paola Egonu scatenata: 26 punti, Milano batte Cuneo in Serie A1

Leggi su Oasport.it

ha sconfittoper 3-0 (25-15; 25-23; 25-22) nell’anticipo della 17ma giornata dellaA1 di. Le vice campionesse d’Europa sono tornate al successo in campionato dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa al tie-break contro Novara, imponendosi di fronte al proprio pubblico e conquistando treimportanti per la classifica generale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno agganciato proprio Novara al terzo posto in classifica a parità di partite giocate e sono a -10 dalla capolista Conegliano, che ha disputato un incontro in meno. Le piemontesi restano al terzultimo posto in graduatoria, a +1 su Roma e +2 su Talmassons: le ultime due retrocederanno inA2.ha dominato il primo set e di slancio si è issata sul 14-10 nella seconda frazione, ma le ospiti non hanno mollato la presa e sono rimaste in scia (22-20 e 23-22) prima che le padrone di casa facessero la differenza nel finale.