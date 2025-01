Treni fermi a Milano il guasto alla rete elettrica aerea | cosa è successo

Leggi su Open.online

Dalle 7.15 di sabato 11 gennaio i tecnici diferroviaria italiana sono al lavoro per unferroviaria nei pressi dello snodo di. Unche ha provocato a valanga una serie di ritardi e cancellazione dicon ripercussioni dal nord al sud Italia. Solo intorno a mezzogiorno è stata ripristinata la connessione dei convogli da e per le stazioni di Genova e Venezia, mentre rimangono i disagi verso altre destinazioni, come Torino, Bologna, Roma, Pescara. Le opposizioni, da Renzi a Schlein a Conte, hanno fortemente criticato il ministro dei Trasporti Salvini per i continui problemiferroviaria. E mentre gli accertamenti sono ancora in corso, emergono i risultati dei primi rilievi tecnici per individuare le cause del malfunzionamento che ha paralizzato tutta la linea.