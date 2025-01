Ilrestodelcarlino.it - Santo Patrono, fervono i preparativi

a San Costanzo in vista delle celebrazioni delin programma per il 15 gennaio. Una ricorrenza molto sentita e che prevede alle 11,15 la santa messa alla Collegiata presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi. A seguire, apertura del Torrione Nord Est recentemente acquistato dal Comune grazie al contributo regionale di 50mila euro, a fronte di un investimento totale di 85mila. E, infine, il sempre partecipatissimo pranzo comunitario, in programma al Teatrino al prezzo di 20 euro per gli adulti e di 10 per i bimbi. Prenotazioni entro lunedì.