Roma, 112 nuovi assunti per il servizio scolastico integrato

, 11 gennaio 2025-" Benvenuti e benvenute ai 112per il. La squadra di Risorse per(RpR) si rafforza ancora e dà maggiore qualità ai servizi di supporto a educatrici ed educatori, alla sicurezza e all'assistenza nel trasporto di bambine e bambini, all'attività di pulizia, manutenzione, assistenza, custodia e sorveglianza in oltre 500 plessi diCapitale": A dichiaralo sono Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, formazione e lavoro diCapitale, e Carla Fermariello, presidente della Commissione Scuola capitolina, durante il saluto ai 112da Risorse per, avvenuto nella sala teatro della scuola dell'infanzia ed elementare "Aurelio Saffi".