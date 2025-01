Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Rovatti, morto a 20 anni nell’incidente a Carpi, la madre: “Vuoto incolmabile”

(Modena), 11 gennaio 2025 – “‘Ciao Ma’, esco a fare un giretto con Luca e Angelo, ci vediamo dopo’. Era mercoledì sera, è stata l’ultima volta che ho sentito la voce di Riky, l’ultima volta che l’ho visto. È uscito da quella porta e non è mai più rientrato. Sono incredula, mi aspetto di vederlo entrare da un momento all’altro e che mi dica ancora ‘Ciao Ma’”. Trattiene le lacrime con grande dignità Simona Berselli, la mamma di, il giovane 20ennealle prime ore di giovedì, per le gravi lesioni riportarestradale che ha visto coinvolte la macchina su cui il giovane viaggiava con gli amici e un altro mezzo, all’incrocio tra viale Manzoni e via Medaglie d’Oro. “Mi pare tutto irreale – prosegue la mamma – devo ancora realizzare che mio figlio non c’è più.